Российский музыкальный продюсер Андрей Разин показал, как он и певица Алла Пугачева выглядели в 17 лет. Фотографии он опубликовал в своем Instagram-аккаунте 27 апреля

Рок-н-ролл не стареет: Пугачева в образе ветреной байкерши заставила усомниться в своей трезвости — видео © Игорь Гуляев/Инстаграм Аллой Пугачевой в семнадцать лет. Вот так. А потом…» — написал Разин, поместив следующим кадром уже взрослых, но молодых артистов.

Поклонники оставили положительные комментарии: «Вы легенды нашей эстрады и страны», «Впереди такая интересная творческая жизнь. Андрей Александрович, хотели бы изменить что-то, оглянувшись назад?», «Две легенды», «Замечательные!» и др.

При этом отношения Пугачевой и Разина всегда были довольно напряженными. Так, продюсер обвинял певицу в том, что она достигла успеха благодаря связям с известными людьми.

Тем не менее в прошлом году, когда в СМИ появились слухи о возможном разводе Пугачевой и юмориста Максима Галкина, Разин заявил, что готов взять примадонну в жены. По его словам, женитьба на артистке выгодно скажется на имидже любого мужчины.