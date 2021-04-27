Об угрозе вспышки кори Родина рассказал на круглом столе «Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19», прошедшем в онлайн-формате.
Гендиректор ЦОЗ отметил, что в 2020 году, благодаря карантинным мерам и повышению охвата прививками, заболеваемость инфекциями, передающимися контактным и воздушным путем, пошла на спад.
При этом он подчеркнул, что Украина не должна ограничиваться борьбой только с коронавирусом.
«Хочу подчеркнуть, что необходимость вакцинации вакциной КПК (корь-паротит-краснуха — ред.) — это вопрос №1. Учитывая прогнозы американского центра по контролю и профилактике заболеваемости, если у нас не будет достигнуто уровень охвата прививками на уровне в 95% по Украине и не менее 90% в регионах, то Украина может угрожать новая вспышка кори, аналогичная той, которая был в 2017-2019 году», — сказал гендиректор ЦОЗ.
Ранее, в 2017-2019 годах, на Украине заразились корью около 130 тысяч человек, несмотря на то, что существует прививка от этого заболевания.