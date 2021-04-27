Из-за недостаточного уровня вакцинации Украине грозит рост заболеваемости корью, аналогичный вспышке кори в 2017-2019 годах. Об этом 27 апреля на онлайн-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Роман Родина

Романенко: Может, Украине не заметить COVID-19, как ранее туберкулёз, корь и СПИД © Facebook, Юрий Романенко

Гендиректор ЦОЗ отметил, что в 2020 году, благодаря карантинным мерам и повышению охвата прививками, заболеваемость инфекциями, передающимися контактным и воздушным путем, пошла на спад.

При этом он подчеркнул, что Украина не должна ограничиваться борьбой только с коронавирусом.

«Хочу подчеркнуть, что необходимость вакцинации вакциной КПК (корь-паротит-краснуха — ред.) — это вопрос №1. Учитывая прогнозы американского центра по контролю и профилактике заболеваемости, если у нас не будет достигнуто уровень охвата прививками на уровне в 95% по Украине и не менее 90% в регионах, то Украина может угрожать новая вспышка кори, аналогичная той, которая был в 2017-2019 году», — сказал гендиректор ЦОЗ.

Ранее, в 2017-2019 годах, на Украине заразились корью около 130 тысяч человек, несмотря на то, что существует прививка от этого заболевания.