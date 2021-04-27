Он напомнил, что в новейшей истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство. Например, во время развития конфликта в Сирии: тогда диппредставительство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис из-за военных действий.
Сейчас Баньков убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России нет.
«Но мы прибегли к таким мерам безопасности, как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания», — подчеркнул госсекретарь МИД.
На данный момент на территории России сейчас продолжают работу 37 украинских дипломатов, число которых с 2014 года уменьшилось примерно вдвое.
Ранее Россия выслала украинского консула в Санкт-Петербурге за шпионаж. В ответ Киев объявил персоной нон грата российского консула в Одессе, который должен покинуть страну до 30 апреля.