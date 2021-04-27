Сейчас Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации, так как в отношении них принято достаточно мер безопасности. Об этом госсекретарь МИД Украины Александр Баньков сообщил в интервью изданию «Главком» 27 апреля

Украинский дипломат выслан из России © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас Баньков убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России нет.

«Но мы прибегли к таким мерам безопасности, как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания», — подчеркнул госсекретарь МИД.

На данный момент на территории России сейчас продолжают работу 37 украинских дипломатов, число которых с 2014 года уменьшилось примерно вдвое.

Ранее Россия выслала украинского консула в Санкт-Петербурге за шпионаж. В ответ Киев объявил персоной нон грата российского консула в Одессе, который должен покинуть страну до 30 апреля.