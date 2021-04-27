Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение украинских военных в Херсонской области на границе с Крымом, сообщила пресс-служба Офиса главы государства 27 апреля

Перспективы встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина равны нулю © AP, Ian Langsdon/Pool via AP

«Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое», — сказал Зеленский.

Он также посетил базовый лагерь киевских военных у села Чаплинка и ознакомился с условиями размещения солдат и офицеров.