«И пусть пал наш вождь, но его слава не померкнут в веках. Турнир в его честь. Украина. Харьков. 20 апреля 2021», — говорится в подписи к видео.
На фото с турнира, которые опубликовала группа мониторинга ультраправого насилия на Украине Marker в Facebook, можно увидеть флаги неонацистской группы Wotanjugend и парамилитарной неонацистской организации Misanthropic Division.
В январе-марте на Украине было зафиксировано 37 случаев ультраправых конфронтаций и насилия. Больше всего таких случаев произошло в Киеве — 19, во Львове — пять, в Харькове — три, в Одессе — два.