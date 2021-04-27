В Харькове 20 апреля устроили турнир по ножевому бою по случаю дня рождения предводителя нацистской Германии Адольфа Гитлера. Видеоотчет с турнира 27 апреля опубликовал Telegram-канал Nord x Storm

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной говорится в подписи к видео.

На фото с турнира, которые опубликовала группа мониторинга ультраправого насилия на Украине Marker в Facebook, можно увидеть флаги неонацистской группы Wotanjugend и парамилитарной неонацистской организации Misanthropic Division.

В январе-марте на Украине было зафиксировано 37 случаев ультраправых конфронтаций и насилия. Больше всего таких случаев произошло в Киеве — 19, во Львове — пять, в Харькове — три, в Одессе — два.