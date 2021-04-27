Украина начала продвигать тему «голодомора» еще при Ющенко. После 2014 года активность на этом направлении значительно усилилась.
«Ведется системная работа украинского посольства. Они созывают семинары, периодически устраивают посиделки для писателей и прочих товарищей, которые пишут о том, как злые русские уморили чуть ли не три миллиона казахов», — рассказал Грозин.
Эксперт указал, что эта тенденциозная подача голода 1932-33 годов стала усиливаться после прихода к власти второго президента Казахстана Токаева, — пишутся книги, снимаются фильмы.
Официальная власть термин «геноцид» применительно к тем событиям не использует, однако эту риторику взяла на щит часть казахских «национал-патриотов», рассказал Грозин.
По его мнению, русофобский нарратив используется казахскими властями для удержания контроля над националистами, с одной стороны, и выпуска пара социального недовольства — с другой.
При этом эксперт подчеркнул, что и первый, и второй президенты Казахстана прекрасно понимают, что развитие страны по украинскому сценарию было бы губительным как для общества, так и для них самих.
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