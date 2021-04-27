Астана еще в 2009 году отказалась от взаимного признания «голодоморов», однако Киев до сих пор не оставляет попыток протащить свой «геноцидный» дискурс в Центральную Азию, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украине.ру

Украина начала продвигать тему «голодомора» еще при Ющенко. После 2014 года активность на этом направлении значительно усилилась.

«Ведется системная работа украинского посольства. Они созывают семинары, периодически устраивают посиделки для писателей и прочих товарищей, которые пишут о том, как злые русские уморили чуть ли не три миллиона казахов», — рассказал Грозин.

«Подешевела нефть — подешевел имидж». Грозин о том, сохранит ли Казахстан пост лидера Средней Азии © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Официальная власть термин «геноцид» применительно к тем событиям не использует, однако эту риторику взяла на щит часть казахских «национал-патриотов», рассказал Грозин.

По его мнению, русофобский нарратив используется казахскими властями для удержания контроля над националистами, с одной стороны, и выпуска пара социального недовольства — с другой.

При этом эксперт подчеркнул, что и первый, и второй президенты Казахстана прекрасно понимают, что развитие страны по украинскому сценарию было бы губительным как для общества, так и для них самих.

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