Певица Алла Пугачева была замечена на очередной звездной вечеринке, куда пришла без супруга юмориста Максима Галкина, покорив собравшихся новым стилем. Снимки и видео разместил дизайнер Игорь Гуляев в своем Instagram 26 апреля

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«В это смутное, странное время дарить свет и любовь могут только те, у кого он в душе не гаснет никогда!» — написал дизайнер.

Его подписчики отметили, что Пугачева оказалась на вечеринке самой модной, затмив певиц Валерию, Славу и Лолиту.

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На одном из видео Милявская заявляет, что хочет от Гуляева ребенка, Пугачева при этом делает удивленное лицо и говорит: «я не хочу, но я за». По ее поведению в ролике пользователи предположили, что она в этот момент была слегка нетрезвой.