Оказалось, что собрались знаменитости на день рождения Гуляева. После мероприятия он показал подписчикам несколько фото, попутно поблагодарив гостей за визит.
«В это смутное, странное время дарить свет и любовь могут только те, у кого он в душе не гаснет никогда!» — написал дизайнер.
Его подписчики отметили, что Пугачева оказалась на вечеринке самой модной, затмив певиц Валерию, Славу и Лолиту.
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На одном из видео Милявская заявляет, что хочет от Гуляева ребенка, Пугачева при этом делает удивленное лицо и говорит: «я не хочу, но я за». По ее поведению в ролике пользователи предположили, что она в этот момент была слегка нетрезвой.