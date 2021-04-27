«В соответствии с позицией Министерства образования и науки я хочу сказать, что в данной защите мы видим проявление академической свободы учреждений высшего образования. В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам», — сказал он.
При этом Витренко отметил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук, так как от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией будет еще преодолен «тяжелый и долгий путь».
«Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу», — пообещал замминистра.
Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». На защиту, которая длилась три часа, пропускали не всех журналистов, а во время перерыва между депутатом и представителями СМИ возникла короткая перепалка — Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.
Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.
В случае утверждения Минобразования результатов Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.