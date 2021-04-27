Министерство образования и науки Украины пока не получало полного пакета документов для подтверждения защиты депутатом Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Ильей Кивой кандидатской диссертации. Об этом замминистра образования Андрей Витренко сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 27 апреля

Вот и Кива стал большим ученым. Нищета без блеска украинской науки © Facebook, Илья Кива сказал он.

При этом Витренко отметил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук, так как от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией будет еще преодолен «тяжелый и долгий путь».

«Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу», — пообещал замминистра.

Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». На защиту, которая длилась три часа, пропускали не всех журналистов, а во время перерыва между депутатом и представителями СМИ возникла короткая перепалка — Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

В случае утверждения Минобразования результатов Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.