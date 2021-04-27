Популярная певица Наташа Королева восхитила поклонников танцами на дне рождения певца Стаса Михайлова. Видеоролик она опубликовала 27 апреля в Instagram

«Ягодка»: Королева зажгла в откровенном бикини, как пионерка © Королева/Инстаграм

Под песню Стаса Михайлова «Девочка-лето» Королева танцевала в окружении остальных гостей праздника. Она была в черном платье с перфорацией и серебристом жакете с разрезами на рукавах.

«Стас, с днем рождения и с премьерой очень красивой песни "Код Давинчи"! Мы, все твои фанатки, желаем тебе творческого вдохновения и чтобы твоя муза Инна Михайлова стимулировала для создания классных и любимых народом песен!» — написала певица.

Во время зажигательного танца Королевой Михайлов приобнял ее, а она посылала ему воздушные поцелуи.

«Пора петь дуэтом», «Старпер и тетки тусуют», «Наташа — украшение любого праздника, яркая, заводная, огонёк», «Для каких целей он себе лицо натянул?», «Наташа молодец, а где ее жеребец?» — откликнулись подписчики певицы.

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