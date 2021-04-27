«Мы должны помнить, что во времена пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту. Нужно это решить. Мы знаем, что с продолжением пандемии эта цифра может вырасти», — заявил он.
Хабихт также отметил, что эпидемия коронавируса изменила условия вакцинации, в том числе и проведение рутинных прививок, в связи с чем он призвал расширить не только вакцинацию против COVID-19 среди ключевых групп населения, но и рутинную иммунизацию для детей и подростков.
Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о дефиците средств на приобретение вакцин против коронавируса. Так, по его словам, вместо необходимых 15,1 миллиарда гривен (40,7 млрд руб.) было выделено всего 4 миллиарда (10,8 млрд руб.).