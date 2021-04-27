Каждый пятый ребенок на Украине не получил необходимых прививок в рамках рутинной иммунизации. Об этом 27 апреля сообщил глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт, передает УНИАН

Минздрав Украины получил лишь 4 млрд грн на приобретение вакцин из 15 млрд необходимых © Facebook, Максим Степанов заявил он.

Хабихт также отметил, что эпидемия коронавируса изменила условия вакцинации, в том числе и проведение рутинных прививок, в связи с чем он призвал расширить не только вакцинацию против COVID-19 среди ключевых групп населения, но и рутинную иммунизацию для детей и подростков.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о дефиците средств на приобретение вакцин против коронавируса. Так, по его словам, вместо необходимых 15,1 миллиарда гривен (40,7 млрд руб.) было выделено всего 4 миллиарда (10,8 млрд руб.).