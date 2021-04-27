Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа придумали несколько способов, как наказать своего коллегу по парламенту Николая Тищенко за грандиозную вечеринку, которую тот устроил во время карантина. Мнения депутатов обнародовала 27 апреля «Страна»

Убийство, рэкет, героин: Лерос обнародовал криминальное досье Тищенко © Facebook, Слуга Народу Алексей Гончаренко придумал наиболее радикальное, по мнению редакции, наказание для Тищенко.

«Розги. Мне кажется, это единственное, что могло бы в его случае помочь. Но наказывать нужно уже "Слугу народа", а не его», — заявил Гончаренко.

Коллега Гончаренко по фракции Владимир Вятрович, так же как и глава партии «Голос» Кира Рудык, считают, что Тищенко должен заплатить штраф, внести дополнительные пожертвования, отказаться от депутатского мандата и заняться поиском тех, кто нарушает карантин.

Коллеги Тищенко по «Слуге народа» высказались более сдержано. Андрей Холодов предложил заплатить штраф депутату извиниться перед украинцами. Юрий Камельчук хочет, чтобы Тищенко занялся уборкой и накормил нуждающихся.

Святослав Юраш и Даниил Гетманцев считают, что личного разговора Тищенко с президентом Украины Владимиром Зеленским достаточно. Александр Качура заявил, что Тищенко должен устроить десять таких вечеринок для тех, кто не может себе их позволить.

Ранее Тищенко устроил в отеле Fairmont праздник в честь дня рождения своей жены, нарушив правила карантина в Киеве. Позднее на заседании фракции Тищенко попросил его «понять и простить».

Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия считает, что Тищенко должен добровольна взять на себя максимальное наказание и купить дроны для ВСУ.