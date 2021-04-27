В частности, депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко придумал наиболее радикальное, по мнению редакции, наказание для Тищенко.
«Розги. Мне кажется, это единственное, что могло бы в его случае помочь. Но наказывать нужно уже "Слугу народа", а не его», — заявил Гончаренко.
Коллега Гончаренко по фракции Владимир Вятрович, так же как и глава партии «Голос» Кира Рудык, считают, что Тищенко должен заплатить штраф, внести дополнительные пожертвования, отказаться от депутатского мандата и заняться поиском тех, кто нарушает карантин.
Коллеги Тищенко по «Слуге народа» высказались более сдержано. Андрей Холодов предложил заплатить штраф депутату извиниться перед украинцами. Юрий Камельчук хочет, чтобы Тищенко занялся уборкой и накормил нуждающихся.
Святослав Юраш и Даниил Гетманцев считают, что личного разговора Тищенко с президентом Украины Владимиром Зеленским достаточно. Александр Качура заявил, что Тищенко должен устроить десять таких вечеринок для тех, кто не может себе их позволить.
Ранее Тищенко устроил в отеле Fairmont праздник в честь дня рождения своей жены, нарушив правила карантина в Киеве. Позднее на заседании фракции Тищенко попросил его «понять и простить».
Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия считает, что Тищенко должен добровольна взять на себя максимальное наказание и купить дроны для ВСУ.