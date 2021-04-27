Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак начал оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ в Киеве, в котором принимают участие представители вооруженных сил стран — членов НАТО и стран-партнеров. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-центре Генштаба украинской армии в Facebook

Отмечается, что участники собрания рассмотрят ситуацию безопасности на Украине и на границе страны, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.

«Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор — это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая бы обеспечила суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил начальник Генштаба Сергей Корнийчук.

Великобритания усилит подготовку украинских военных © Минобороны Украины

Подробности документов не разглашаются. В то же время во вторник президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область, где проведет совещание по ситуации безопасности на границе Украины.