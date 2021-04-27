Отмечается, что участники собрания рассмотрят ситуацию безопасности на Украине и на границе страны, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.
«Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор — это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая бы обеспечила суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил начальник Генштаба Сергей Корнийчук.
Кроме того, сообщается, что руководящий состав ВСУ и других военных формирований рассмотрит основные положения новых доктринальных документов, которые разработаны и внедрены в ВСУ с учетом стандартов НАТО.
Подробности документов не разглашаются. В то же время во вторник президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область, где проведет совещание по ситуации безопасности на границе Украины.