В храмах Ивано-Франковска прихожанам во время празднования Пасхи разрешат лишь преклонение к плащанице. Об этом начальник отдела внутренней политики местного горсовета Игорь Кинаш сообщил во время заседания 27 апреля, которое транслировалось в YouTube

Зеленский назвал главную опасность Пасхи для украинцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В прошлом году из-за эпидемии COVID-19 празднование Пасхи происходило онлайн. Однако прихожане все равно нарушали ограничения, что не раз фиксировала полиция.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в этом году особый карантинный режим на Пасху введен не будет. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев праздновать Пасху дома.

Всеукраинский карантин с разной степенью ограничений в регионах Кабмин продлил до июля.