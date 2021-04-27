«В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ (Украинской грекокатолической церкви. — Ред.) состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для преклонения, так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска», — сообщил Кинаш.
В прошлом году из-за эпидемии COVID-19 празднование Пасхи происходило онлайн. Однако прихожане все равно нарушали ограничения, что не раз фиксировала полиция.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в этом году особый карантинный режим на Пасху введен не будет. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев праздновать Пасху дома.
Всеукраинский карантин с разной степенью ограничений в регионах Кабмин продлил до июля.