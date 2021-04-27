Компания Turkish Aerospace Industries объявила о своем намерении приобретать украинские двигатели для укомплектации ими своих вертолетов T929 ATAK-II, сообщает украинский «Первый деловой» 27 апреля

Глава компании в своем заявлении подчеркнул, что альтернативы украинским двигателям на сегодняшний день нет в свете сложной и взрывоопасной геополитической ситуации.

Как отмечается, первый ATAK-II с украинским двигателем сможет подняться в небо в 2023 году. Вертолет в данный момент находится в процессе разработки.

Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину © president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Украина готова продать 50% акций завода «Мотор Сич», выпускающего двигатели для вертолетов и самолетов, неназванной турецкой компании.

При этом в Турции говорят о рискованности такой покупки из-за неурегулированного спора Украины с Китаем вокруг предприятия.