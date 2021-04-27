Глава компании в своем заявлении подчеркнул, что альтернативы украинским двигателям на сегодняшний день нет в свете сложной и взрывоопасной геополитической ситуации.
Как отмечается, первый ATAK-II с украинским двигателем сможет подняться в небо в 2023 году. Вертолет в данный момент находится в процессе разработки.
Его предшественник T129 ATAK был разработан в 2009 году специально для ВВС Турции на базе итальянского Агуста А129 «Мангуста» 1983 года выпуска.
Ранее сообщалось, что Украина готова продать 50% акций завода «Мотор Сич», выпускающего двигатели для вертолетов и самолетов, неназванной турецкой компании.
При этом в Турции говорят о рискованности такой покупки из-за неурегулированного спора Украины с Китаем вокруг предприятия.