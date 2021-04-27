«В течение осени и зимы 2020-2021 гг. от гриппа и пневмонии умерло 9948 человек. Это втрое больше, чем за тот же период в 2019-2020 гг., когда умерших было 3277», — говорится на сайте.
Отмечается, что рост заболеваний дыхательной системы, как правило, всегда происходит в осенне-зимний период.
Также в эти месяцы, согласно данным сайта, росла смертность от коронавируса — от него за полгода скончались 25 080 человек.
Пневмония — одно из возможных осложнений при заражении коронавирусной инфекцией.
Ранее украинский вирусолог рассказала, что одновременно заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией невозможно.
В декабре 2020 года на Украине возник дефицит вакцин от гриппа. При этом вакцинировались от заболевания лишь 136 тысяч украинцев.