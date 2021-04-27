Число умерших от осложнений гриппа и пневмонии на Украине за осень-зиму 2020-2021 выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные украинского сайта Opendatabot, опубликованные 27 апреля

«В течение осени и зимы 2020-2021 гг. от гриппа и пневмонии умерло 9948 человек. Это втрое больше, чем за тот же период в 2019-2020 гг., когда умерших было 3277», — говорится на сайте.

Украинские ученые разработали комбинированный тест на COVID-19 и грипп © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Также в эти месяцы, согласно данным сайта, росла смертность от коронавируса — от него за полгода скончались 25 080 человек.

Пневмония — одно из возможных осложнений при заражении коронавирусной инфекцией.

Ранее украинский вирусолог рассказала, что одновременно заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией невозможно.

В декабре 2020 года на Украине возник дефицит вакцин от гриппа. При этом вакцинировались от заболевания лишь 136 тысяч украинцев.