После Майдана Украина пыталась распространить свое идейное влияние в Центральной Азии, прежде всего в Казахстане и Кыргызстане. О причинах ее неудачи рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в своем интервью Украине.ру

В 2014-2015 годах проукраинские пользователи активно пытались навязать свою повестку в русскоязычных Казнете и Кирнете. Украинская дипломатия начала продвигать тему «голодомора» еще раньше, с 2009 года. Однако какого-то заметного успеха эта политика не достигла ни тогда, ни после.

«Сейчас промайданную повестку дня, как ни странно, продвигают не этнические украинцы, а казахские нацики. И то это небольшой специализированный сегмент», — сказал Грозин.

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко

Во-вторых, по мнению Грозина, кризис, в который погрузилась Украина после государственного переворота, делает программу Евромайдана малопривлекательной в глазах общественности.

В-третьих, националисты в том же Казахстане находятся под плотным контролем со стороны режима, который использует украинский пример как доказательство недопустимости выступлений против власти, упомянул Грозин.

Однако вместе с тем, как считает эксперт, у части казахстанских элит существует спрос на использование трагедии голода 30-х годов для формирования образа внешнего врага у населения на фоне экономических трудностей.

Ознакомиться с полной версией интервью вы можете на нашем сайте.