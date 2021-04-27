В 2014-2015 годах проукраинские пользователи активно пытались навязать свою повестку в русскоязычных Казнете и Кирнете. Украинская дипломатия начала продвигать тему «голодомора» еще раньше, с 2009 года. Однако какого-то заметного успеха эта политика не достигла ни тогда, ни после.
«Сейчас промайданную повестку дня, как ни странно, продвигают не этнические украинцы, а казахские нацики. И то это небольшой специализированный сегмент», — сказал Грозин.
Связано это было с рядом причин. Во-первых, как указывает эксперт, доля украинцев в населении республик постоянно сокращается, причем многие из тех, кто Майдан поддерживал, уже успели эмигрировать.
Во-вторых, по мнению Грозина, кризис, в который погрузилась Украина после государственного переворота, делает программу Евромайдана малопривлекательной в глазах общественности.
В-третьих, националисты в том же Казахстане находятся под плотным контролем со стороны режима, который использует украинский пример как доказательство недопустимости выступлений против власти, упомянул Грозин.
Однако вместе с тем, как считает эксперт, у части казахстанских элит существует спрос на использование трагедии голода 30-х годов для формирования образа внешнего врага у населения на фоне экономических трудностей.
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