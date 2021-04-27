Депутат Верховной Рады (фракция «Голос»), участник АТО Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты. С такой инициативой он выступил в эфире «4 канала» 26 апреля

Украинский военный эксперт захотел создать «достающие до Кремля ракеты» © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве… Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, — и что наши ракеты просто туда долетят», — заявил Костенко.

По его словам, нацеливание ракет на российские АЭС позволит вести дипломатию с соседней страной «на равных».

Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, «устроить российскому флоту Перл-Харбор» и взорвать Керченский мост, а бывший депутат Верховной Рады Андрей Билецкий хотел «силой вернуть» Кубань и Кавказ.

В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Зампред комитета по обороне Александр Шерин предположил, что такая воинственная риторика киевских политиков является попыткой сыграть на чувствах украинцев и отвлечь их от внутренних проблем Украины.