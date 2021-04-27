Украинская телеведущая Лидия Таран часто делится с подписчиками в социальных сетях подробностями своей жизни, на этот раз она рассказала об отдыхе на природе. Соответствующий пост она разместила в Instagram 26 апреля

Киевляне накануне Пасхи превратили лес в свалку © t.me/antonovnews

«Дунайка (вид сельди. — Ред.) на Десне. Кто из нас дунайка — догадайтесь сами, я бы их никогда не встретила, если бы не пошла вдоль реки искать котиков… ведь Вербное воскресенье — никаких котиков, лишь рыбе тепло, более-менее.. вкусных выходных! Потому что теплые будут только после Пасхи», — написала Таран.

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В то же самое время стало известно о горах мусора, разбросанных на многих окраинах Киева. Особенно плачевно дела обстоят в прибрежных зонах, где люди отдыхают, оставляя после себя бутылки, стаканчики, пакеты и другие отходы.

На ситуацию уже успел отреагировать мэр украинской столицы Виталий Кличко, который заявил, что не допустит в городе мусорного коллапса, попутно обвинив владельцев управляющих компаний в непомерной жажде наживы. А вот в адрес отдыхающих он ничего не сказал, как промолчала и сама Таран, не сказав, прибралась ли она после себя на берегу.