На внеочередной сессии Киевского облсовета 27 апреля было принято решение о снятии с должности его главы Александра Склярова («Слуга народа»). Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на экс-нардепа Сергея Лещенко

Нарушение устава и неповиновение: Дубинского исключили из «Слуги народа» © Facebook, 112.ua Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 59 из 60 присутствовавших депутатов. Также они поддержали отставку заместителей Склярова Марину Сапожко («Батькивщина») и Валерия Ксензенко («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

«Партия "Слуга народа" окончила процесс расставания с Александром Дубинским, зачистив Киевский областной совет. С должности главы уволен ставленник Дубинского Александр Скляров. Также будет переформатирована коалиция, из которой уберут [лидера ВО "Батькивщина" Юлию] Тимошенко», — написал Лещенко.

По его словам, в Киевском областном совете создадут новую коалицию без «Батькивщины».

Движение ЧЕСНО сообщало, что Скляров на требование депутатов отказался созывать эту сессию, потому избранники сами собрались в здании облсовета. При этом замки в сессионном зале поменяли, а депутатов туда не пускали.

В связи с этим они собрались в большом зале, в котором во время голосования за освобождение от должности главы Киевского облсовета отключили свет. Депутатам пришлось включать резервное освещение.

Вместо Склярова руководителем Киевского облсовета избрали депутата от «Слуги народа» Наталию Гунько, супругу нардепа от этой же фракции Анатолия Гунько, который осенью 2020 года на промежуточных выборах по 208 округу победил Олега Ляшко. За соответствующее решение проголосовали 58 депутатов.

Ранее «слуги народа» исключили из фракции и партии Дубинского по причине того, что тот, как утверждают в политсиле, созвал альтернативную конференцию парторганизации, чем грубо нарушил устав и дискредитировал партию.