С 30 апреля в Белоруссии приступят к серийному производству российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает РИА Новости

«Предприятиям, которые определены для производства, дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. Это небольшое количество, но этого хватает, чтобы решить проблему. С 30 апреля мы должны начать серийное производство», — сказал Семашко.

Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» из ее первой промышленной партии, произведенной на территории республики.

В конце марта в Белоруссии запустили промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля. Планируется, что в дальнейшем будет ежемесячно выпускаться около полумиллиона доз вакцины.