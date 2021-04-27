«Польша имеет международные обязательства уважать права национальных меньшинств, в том числе и на образование на родном языке. <…> Мы должны приложить максимум усилий для их (украинцев. — Ред.) успешной интеграции в польское общество», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный польский дипломат.
Отмечается, что в настоящее время в Польше действуют четыре школы с украинским языком преподавания. Гораздо большее число школ имеет частичное преподавание на украинском языке.
Образование финансируется из госбюджета Польши в рамках обеспечения прав нацменьшинств, проживающих на территории страны.
Также, по данным издания, в МИД Украины неофициально рассказывают, что знают об этой проблеме, однако не рассчитывают на то, что Киев согласится на предложения Варшавы.