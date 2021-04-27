«Польша имеет международные обязательства уважать права национальных меньшинств, в том числе и на образование на родном языке. <…> Мы должны приложить максимум усилий для их (украинцев. — Ред.) успешной интеграции в польское общество», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный польский дипломат.

Украинские школы и детсады могут стать большим очагом заражения коронавирусом — эпидемиолог
Украинские школы и детсады могут стать большим очагом заражения коронавирусом — эпидемиолог
© РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк
Отмечается, что в настоящее время в Польше действуют четыре школы с украинским языком преподавания. Гораздо большее число школ имеет частичное преподавание на украинском языке.

Образование финансируется из госбюджета Польши в рамках обеспечения прав нацменьшинств, проживающих на территории страны.

Также, по данным издания, в МИД Украины неофициально рассказывают, что знают об этой проблеме, однако не рассчитывают на то, что Киев согласится на предложения Варшавы.