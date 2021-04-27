У немецкой политической партии «Союз-90/Зеленые» нет понимания реальной политики и ценностей, поэтому они критично относятся к России, сказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Немецкие «Зеленые» призвали остановить «Северный поток — 2» ради Украины © РИА Новости, Виталий Савельев / Перейти в фотобанк Анналена Бербок пропагандирует «защиту прав человека во всем мире», а также борьбу с «диктаторами», и ради этого она пойдет на разные санкции и ухудшения отношений с Россией, полагает политолог.

«"Зеленые" готовы из-за казуса Навального прервать отношения с Россией. Они могут на это пойти, так как у них нет понимания реальной политики. Все построено на идеологии "Либеральные ценности превыше всего"», — сказал Рар.

Ранее Анналена Бербок высказалась за усиление давления на Россию. По ее словам, нужно прекратить политическую поддержку «Северного потока — 2» и задуматься в перспективе над тем, чтобы принять Украину в ЕС и НАТО