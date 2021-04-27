Патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщил 6-й оперативный флот США, передает 27 апреля Интерфакс-Украина

«Корабль приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в понедельник, 26 апреля, корабль провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем Donald Cook должен был в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США отказались от решения во избежание напряженности в регионе.