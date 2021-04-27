«Корабль приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю», — говорится в сообщении.

Россия закрыла доступ к части побережья Крыма для иностранных судов
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© РИА Новости, Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк
Также указывается, что корабль будет «взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

Также сообщается, что в понедельник, 26 апреля, корабль провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем Donald Cook должен был в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США отказались от решения во избежание напряженности в регионе.