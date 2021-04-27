«Корабль приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю», — говорится в сообщении.
Также указывается, что корабль будет «взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».
Также сообщается, что в понедельник, 26 апреля, корабль провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем Donald Cook должен был в середине апреля зайти в Черное море.
В последний момент США отказались от решения во избежание напряженности в регионе.