«Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте "Голос страны", и тренеров за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!» — написал певец.
«И в этот момент все поклонники такие: в смысле до свидания? Может быть, до новых встреч?», «Он реально собрался уходить? Нееееееет!!», «Лучшие уходят…», «И Димка уходит, что ж такое», — написали подписчики певца.
Ранее о своем решении больше не работать наставником «Голоса страны» объявила певица Тина Кароль, вместо себя она предложила исполнительницу Юлию Санину.
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«Голос страны» — адаптация оригинального голландского формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск голосов, от других похожих проектов его отличают требования к уровню вокала. На Украине победитель этого проекта получает квартиру в Киеве.
Дмитрий Монатик — украинский певец, танцовщик, наставник украинского вокального шоу «Голос. Дети» и «Голос страны». Несколько раз побеждал в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards.