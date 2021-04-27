Украинский певец Дмитрий Монатик, известный под псевдонимом Monatik, намекнул на скорый уход из «Голоса страны». В проекте он принимает участие в качестве наставника уже несколько сезонов, а 26 апреля написал в Instagram о прощании с шоу

«Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте "Голос страны", и тренеров за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!» — написал певец.

«И в этот момент все поклонники такие: в смысле до свидания? Может быть, до новых встреч?», «Он реально собрался уходить? Нееееееет!!», «Лучшие уходят…», «И Димка уходит, что ж такое», — написали подписчики певца.

Покинула «Голос страны» и пошла беседовать с фанатами: Кароль рассказала, что с ней происходит © Тина Кароль/Инстаграм Тина Кароль, вместо себя она предложила исполнительницу Юлию Санину.

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«Голос страны» — адаптация оригинального голландского формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск голосов, от других похожих проектов его отличают требования к уровню вокала. На Украине победитель этого проекта получает квартиру в Киеве.

Дмитрий Монатик — украинский певец, танцовщик, наставник украинского вокального шоу «Голос. Дети» и «Голос страны». Несколько раз побеждал в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards.