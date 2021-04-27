Киевский режим намерен организовать на территории Украины отверточную сборку ядерных реакторов SMR-160, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве 26 апреля

Из 15 энергоблоков, используемых на Украине, у 12 завершились сроки эксплуатации, они нуждаются в срочной замене. На блоках неоднократно проводились ремонты для продления их срока жизни.

«Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — заявил Зеленский.

Атомный ренессанс в Европе. АЭС на сегодня самый надежный способ получения энергии © enriquelopezgarre/Pixabay

Мощность этого реактора составляет 160 МВт, что почти в три раза меньше мощности используемых на Украине реакторов ВВЭР-440 мощностью 440 мегаватт и более чем в шесть раз меньше мощности реакторов ВВЭР-1000 мощностью 1 гигаватт, которых на Украине 13 штук.

При этом стоимость одного SMR-160 американского производства составляет порядка одного миллиарда долларов США.

ВВЭР-1000 российского производства в 2018 году обошелся Индии примерно в $2,1 млрд, однако в перерасчете на мощность получается, что использование российских энергоблоков примерно в 3 раза дешевле американских.

Кроме того, Россия постоянно использует практику предоставления заказчикам долгосрочных кредитов на возведение энергоблоков и электростанций.