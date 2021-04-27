На одном снимке коллаж из фото Стайлза и Сердючки, одетых в похожие балетные наряды, на втором — британец накинул на шею фирменное боа поющей проводницы.
«Такой тренд Сердючка задала, что продержался столько лет, аж 23 года!», «Очередная жалкая пародия на вас!», «Изысканный оригинал и жалкая пародия», «Чтобы понять, что с Гарри будет через несколько лет — это просто нужно посмотреть на Данилко сейчас», — прокомментировали пользователи.
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Широкую популярность артисту Данилко принес именно персонаж Сердючки, которая чаще всего была одета в берет, несуразный пиджак, короткую юбку, задравшуюся до груди, голубую рубашку и обязательно — яркое боа. Позже к этому набору добавился еще головной убор со звездой. Образ стал визитной карточкой Данилко более чем на два десятилетия.