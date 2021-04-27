Во время заседания политической подгруппы представители украинской стороны объявили, что считают вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР) внутриукраинским. Об этом сообщила представитель ДНР в подгруппе Наталья Михайлова 27 апреля

«Наконец-то украинская сторона нашла время прочесть Комплекс мер и подтвердила тот факт, что природа конфликта в Донбассе — исключительно внутриукраинская», — говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Представитель ДНР сказала, что надеется, что на заседании Контактной группы в среду украинская сторона действительно последует документам минского пакета и «не станет сдавать назад».

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.