«Мы вас порадуем: ничего отменять с отдыхом в связи с введением в Турции карантина с 29 апреля не нужно. <…> В стране введена сертификация безопасного туризма, которая проверяется рядом учреждений Министерства внутренних дел и Министерства культуры и туризма», — написал он.
По его словам, украинцы смогут без ограничений передвигаться между городами, посещать исторические музеи и другие туристические объекты страны.
С 29 апреля в Турции междугородние поездки можно будет осуществлять только по обязательному разрешению. При этом общественный транспорт будет работать с загруженностью в 50%.