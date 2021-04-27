Украинские туристы смогут передвигаться между городами Турции без ограничений, несмотря на локдаун. Об этом 27 апреля сообщил в Facebook посол Украины в Турции Андрей Сибиха

Украина и Турция усилят общую туристическую сферу © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По его словам, украинцы смогут без ограничений передвигаться между городами, посещать исторические музеи и другие туристические объекты страны.

С 29 апреля в Турции междугородние поездки можно будет осуществлять только по обязательному разрешению. При этом общественный транспорт будет работать с загруженностью в 50%.