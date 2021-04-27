Учитывая отказ Москвы вести бесплодные разговоры с руководством Украины во главе с Владимром Зеленским, Донецку и Луганску было бы разумно приостановить участие в ТКГ и не участвовать в этом «фрик-шоу». Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что целью возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть проблематика двусторонних отношений Москвы и Киева. По его словам, урегулированию донбасского конфликта может способствовать только реализация положений минского Комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями двух самопровозглашенных республик.

Эксперт напомнил, что для Донбасса гарантами выполнения Минских соглашений является Россия, «нормандский формат» и решения Совбеза ООН, и ТКГ в данном случае должна обсуждать решения, которые будут приняты и согласованы с Донецком и Луганском.

«А что согласовывать, если даже нет каких-то контактов, и чередой идут заявления Путина и Козака о том, что ни о каких переговорах нет речи? Что же они там согласовывают, если "старшие братья" ни о чем не разговаривают? Это не политика, это политиканство. С 9 декабря 2019 года произошло худшее, что могло произойти. Украина вышла из политической части, проведя местные выборы в два этапа. А в ТКГ мы можем обсуждать только в том духе, кто на кого сел, кто на кого плюнул и кто что заявил», — категоричен Пургин.

Политик добавил, что Украина уже произвела демарш и фактически заявила, что в Минске они встречаться не будут, хотя демарш должны были сделать народные республики.

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