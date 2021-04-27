Немецкая политическая партия «Союз-90/Зеленые» не сможет препятствовать «Северному потоку - 2», так как, во-первых, она может прийти к власти только к завершению строительства, а во-вторых, их партнеры по коалиции поддерживают «СП-2», сказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

«Зеленые» могут попытаться приостановить проект, потому что критически относятся к коллективной работе Германии и России, но для этого им нужно найти себе партнера по коалиции, полагает политолог.

«А партнеры по коалиции, например, христианские демократы или социал-демократы тоже за "Северный поток-2". Так что, я думаю, "СП-2" ничего не угрожает», — сказал Рар.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток — 2» невозможно использовать для давления на Россию — МИД ФРГ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Недавно уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.