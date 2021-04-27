«Зеленые» могут попытаться приостановить проект, потому что критически относятся к коллективной работе Германии и России, но для этого им нужно найти себе партнера по коалиции, полагает политолог.
«А партнеры по коалиции, например, христианские демократы или социал-демократы тоже за "Северный поток-2". Так что, я думаю, "СП-2" ничего не угрожает», — сказал Рар.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
Недавно уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.