Представители Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня. Об этом представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале 27 апреля

В Госдуме пояснили, зачем Киеву исключение из ТКГ представителя ДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Обсуждение вопросов в политической группе Киев снова сорвал. Во главу угла была снова поставлена госпожа Пирогова (представитель общественности от ДНР на переговорах Майя Пирогова. — Ред.), которая является главным препятствием для обсуждения "дорожной карты" для украинской стороны. Видимо, у представителя Киева Андрея Костина к ней что-то личное», — написал Мирошник.

При этом представители Киева отказались продолжить переговоры без участия советников, только на уровне полномочных представителей сторон, как это делалось предыдущие пять лет. Из этого Мирошник сделал вывод, что дело не в Пироговой, а в отказе от ведения переговоров в принципе.

В то же время, по словам представителя ЛНР, есть «мелкий прорыв» — Костин признал, что «конфликт внутриукраинский». По словам Мирошника, Костин обратился к представителям ЛНР и ДНР как к гражданам Украины.

«Выходит, что байки о российско-украинском конфликте не действуют даже на официальных киевских представителей, раз следуют такие признания… Впрочем, координатор от ОБСЕ не стал развивать эту тему, просто констатировал, что заседание сорвано, и намерен завтра просить помощи у контактной группы для разрешения этой процедурной коллизии», — сообщил Мирошник.

Ранее сообщалось, что также была сорвана конференция гуманитарной подгруппы из-за поведения представителя Киева Галины Третьяковой, которая вместо обсуждения ситуации с процессуальной очисткой освобожденных в ходе обмена пленными лиц стала рассказывать анекдоты.