Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли. Об этом 27 апреля написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram

«Международные соглашения стоит обновлять и расширять… Тем более когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах… Для Украины крайне важно углубление отраслевого сотрудничества с Турцией. Поэтому плодотворное сотрудничество между странами в сферах туризма и культуры продолжается», — написал министр.

Зеленский призвал украинцев поддержать Турцию © пресс-служба президента Украины

Кроме того, Украине необходимо заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности, в сфере сертификации гостиниц и повышении сервиса, и расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях.

Также планируется создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах. После стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков предусматривается рассмотрение создания новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.