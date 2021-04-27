По данным управления, нападение произошло в одной из городских клиник, в которую 34-летний мужчина привел свою 5-летнюю дочку на прием к врачу.
Также отмечается, что девочка начала плакать во время приема у врача, после чего ее отец сначала затеял конфликт с медицинскими работниками, а потом достал пистолет и, приставив его к виску одного из стоматологов, пригрозил расправой.
Позднее выяснилось, что пистолет был стартовым.
После этого инцидента в поликлинику вызвали полицейских, которые задержали мужчину и изъяли у него оружие. Следователи предъявили ему подозрение по статье о хулиганстве с применением оружия и отправили под домашний арест.
В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы до семи лет.
Ранее в Днепропетровске девушка набросилась на полицейских, которые собирались выписать ей обвинение о ложном вызове. Она начала нецензурно оскорблять сотрудников правоохранительных органов, пыталась ударить их и нанести травму.
В результате ее обвинили сразу по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях. Девушке придется ответить по статье 173 за мелкое хулиганство и 183 за заведомо неправдивый вызов специальных служб.