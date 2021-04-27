В Одессе мужчина не выдержал плач своей дочери во время приема у стоматологов и достал оружие с целью применить его против них, сообщило Главное управление Национальной полиции Одесской области 27 апреля

По данным управления, нападение произошло в одной из городских клиник, в которую 34-летний мужчина привел свою 5-летнюю дочку на прием к врачу.

Также отмечается, что девочка начала плакать во время приема у врача, после чего ее отец сначала затеял конфликт с медицинскими работниками, а потом достал пистолет и, приставив его к виску одного из стоматологов, пригрозил расправой.

Позднее выяснилось, что пистолет был стартовым.

У Савченко забрали пистолет и патроны © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы до семи лет.

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