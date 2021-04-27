«Ее точно предлагали обсуждать на фокус-группах, собранных "слугами", — говорит источник в политтусовке. Мы ее "меряли" на округ, где потом пошел Вирастюк. Но она отказалась от идеи участвовать где-либо, и ее больше не трогают», — рассказал изданию источник в «Слуге народа».
Сейчас партии ищут кандидатов для представления в Раде Черкасской области. По данным того же источника в СН, в этот раз партия вряд ли остановит выбор на популярном кандидате-неполитике.
Ранее украинский спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк, который баллотировался от партии «Слуга народа», победил на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87-м округе Ивано-Франковской области. Он сумел опередить кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко, который считался одним из главных фаворитов гонки.
Споры вокруг этой победы продолжались почти две недели — стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.