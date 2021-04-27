Украинская певица Тина Кароль рассматривалась как возможный кандидат на выдвижение в депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» (СН) в 87-м округе Ивано-Франковской области. Об этом 27 апреля сообщает strana.ua

«Ее точно предлагали обсуждать на фокус-группах, собранных "слугами", — говорит источник в политтусовке. Мы ее "меряли" на округ, где потом пошел Вирастюк. Но она отказалась от идеи участвовать где-либо, и ее больше не трогают», — рассказал изданию источник в «Слуге народа».

Вирастюк победил в промежуточных выборах в Ивано-Франковской области © Василий Вирастюк/Инстаграм

Ранее украинский спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк, который баллотировался от партии «Слуга народа», победил на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87-м округе Ивано-Франковской области. Он сумел опередить кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко, который считался одним из главных фаворитов гонки.

партии «Слуга народа

Споры вокруг этой победы продолжались почти две недели — стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.