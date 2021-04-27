Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила члена украинской делегации и депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко слова на три месяца за ненадлежащее поведение во время сессии. Об этом 27 апреля сам депутат сообщил в своем Telegram

Луценко, Ляшко и Гончаренко сыграли на раздевание с Зеленским — видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник, 20 апреля, Гончаренко продемонстрировал украинский флаг во время выступления в ПАСЕ и несколько раз перебил Демса. В ответ на замечания и многочисленные просьбы главы ПАСЕ прекратить вести себя ненадлежащим образом, Гончаренко продолжал перепалку.

Инцидент произошел во время обсуждения доклада «Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы». Гончаренко был недоволен тем, что в документе отсутствовали упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами Совета Европы. Поэтому парламентарий развернул украинский флаг, на котором, как он утверждал, были следы от огнестрельного оружия со стороны ополченцев Донбасса. Демс пообещал инициировать наказание Гончаренко в регламентном комитете, назвав поведение депутата злоупотреблением правом на слово.