Киевляне жалуются на горы мусора в лесу, где разбросаны различные бутылки, стаканчики от кофе и полиэтиленовые пакеты. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал Kyiv NEWS

Кличко пообещал не допустить мусорного коллапса в Киеве © Украина.ру/Стрингер посте.

Под «вот таким» прикреплены три фотографии, на которых запечатлены горы пластикового, стеклянного и бумажного мусора.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что, по его мнению, владельцы управляющих компаний, занимающихся вывозом мусора, хотят нажиться и поэтому пугают киевлян мусорным коллапсом из-за якобы недостаточности финансирования. В связи с этим он заявил, что не допустит мусорного коллапса в украинской столице, откуда, по его данным, ежедневно вывозится более 3,5 тыс. тонн мусора.