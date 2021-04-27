«Поворот на Коцюбинское с пр-та Палладина. В лесу, 15 м от остановки, вот такое», — говорится в посте.
Под «вот таким» прикреплены три фотографии, на которых запечатлены горы пластикового, стеклянного и бумажного мусора.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что, по его мнению, владельцы управляющих компаний, занимающихся вывозом мусора, хотят нажиться и поэтому пугают киевлян мусорным коллапсом из-за якобы недостаточности финансирования. В связи с этим он заявил, что не допустит мусорного коллапса в украинской столице, откуда, по его данным, ежедневно вывозится более 3,5 тыс. тонн мусора.