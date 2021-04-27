«Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины. Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сотрудник посольства Украины в Москве якобы не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.
В ответ МИД Украины объявил консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины персоной. Он должен покинуть территорию Украины до конца 30 апреля 2021 года. Кроме того, в МИД Украины отметили, что «оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ» схожего характера.
В середине апреля сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка во время получения секретной информации от россиянина. Запрашиваемые данные содержались в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. В частности, экс-дипломат собирал информацию об украинцах, которые получили российское гражданство.