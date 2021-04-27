Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата и применяет ответные меры. Об этом 27 апреля сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства

Украина решила вести войну с Россией до последнего дипломата © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что сотрудник посольства Украины в Москве якобы не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.

В ответ МИД Украины объявил консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины персоной. Он должен покинуть территорию Украины до конца 30 апреля 2021 года. Кроме того, в МИД Украины отметили, что «оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ» схожего характера.

В середине апреля сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка во время получения секретной информации от россиянина. Запрашиваемые данные содержались в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. В частности, экс-дипломат собирал информацию об украинцах, которые получили российское гражданство.