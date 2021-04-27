По словам депутата, Национальный совет по телевидению и радиовещанию признал, что в высказываниях Дроздова присутствовали призывы к разжиганию ненависти и вражды, а также зафиксирована пропаганда неполноценности граждан Украины. Канал обязали подать объяснительную.
«Нацрада по телевидению и радиовещанию прислала ответ на мой запрос по поводу языка ненависти, на котором Остап Дроздов почему-то счел возможным пообщаться с нашими гражданами», — написал Бужанский, прикрепив фото документов.
Результаты внеплановой проверки Национальный совет Украины рассмотрит на заседании после 3 июня.
Ранее в авторской программе «Прямым текстом» Дроздов назвал зрителей каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne «мелкими амебами», «инфузориями туфельками», «одноклеточными», и «дремучими неадекватными людьми».
Кроме того, телезрительницу, которая жаловалась на закрытие «каналов Медведчука» в эфире канала «Наш», Дроздов назвал «старой глупой бабой».
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Каналы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.