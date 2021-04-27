Ведущий украинского «4 канала» Остап Дроздов, который обозвал зрителей оппозиционных закрытых на Украине телеканалов «одноклеточными», «имбецилами» и «крысами», призвал, таким образом, украинцев к разжиганию войны. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram-канале 27 апреля

По словам депутата, Национальный совет по телевидению и радиовещанию признал, что в высказываниях Дроздова присутствовали призывы к разжиганию ненависти и вражды, а также зафиксирована пропаганда неполноценности граждан Украины. Канал обязали подать объяснительную.

«Нацрада по телевидению и радиовещанию прислала ответ на мой запрос по поводу языка ненависти, на котором Остап Дроздов почему-то счел возможным пообщаться с нашими гражданами», — написал Бужанский, прикрепив фото документов.

Результаты внеплановой проверки Национальный совет Украины рассмотрит на заседании после 3 июня.

Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными, Медведева подает в суд © Facebook, Олеся Медведева

Кроме того, телезрительницу, которая жаловалась на закрытие «каналов Медведчука» в эфире канала «Наш», Дроздов назвал «старой глупой бабой».

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Каналы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.