Глава немецкой дипломатии отметил, что «Северный поток 2» по-прежнему имеет смысл с точки зрения энергетической политики.
«Только "Северный проект 2" все чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности», — подчеркнул Маас.
Он напомнил, что Европа одновременно с жесткой критикой в адрес России по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а Соединенные Штаты в больших объемах покупают российскую нефть.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.