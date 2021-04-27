Призывы использовать трубопровод «Северный поток 2» как рычаг для давления на Россию оторваны от реальности, сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова приводит РИА Новости 27 апреля

Осталось чуть-чуть. Какая судьба ждёт газопровод «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Только "Северный проект 2" все чаще объявляют универсальным средством, при помощи которого можно было бы урезонить Россию. Это не соответствует реальности», — подчеркнул Маас.

Он напомнил, что Европа одновременно с жесткой критикой в адрес России по-прежнему покупает российский газ через Украину и Турцию, а Соединенные Штаты в больших объемах покупают российскую нефть.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

«Северный поток – 2»: Газопровод могут запустить уже летом, Меркель в ПАСЕ поддержала проект, а для Байдена санкции против СП-2 «ещё в игре» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.