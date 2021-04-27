По словам сопредседателя ОПЗЖ, позиция партии остается неизменной: в переговорах должны участвовать все подписанты Минских соглашений, в том числе представители непризнанных республик.
«Если власть не хочет этого делать, то мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул Бойко.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще, даже в воображаемом пространстве».