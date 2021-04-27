Представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) готовы к переговорам с ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил 27 апреля на заседании Верховной Рады

Зачем Зеленский назвал Минские соглашения невыполнимыми © пресс-служба президента Украины

«Если власть не хочет этого делать, то мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул Бойко.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще, даже в воображаемом пространстве».