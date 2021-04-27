Возможной темой для встречи президента России Владимира Путина и лидера украинского государства Владимира Зеленского станет проблематика двухсторонних отношений, войну в Донбассе они обсуждать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля, пишет РИА Новости

Песков также напомнил, что Путин «абсолютно четко» изложил свое отношение к инициативе Зеленского встретиться.

«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал возможную встречу Путина с Зеленским © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По словам пресс-секретаря президента РФ, важным фактором является то, насколько эти отношения нужны народу Украины. Путин неоднократно говорил, что заинтересован в налаживании либо продолжении хороших отношений со всеми странами, в особенности с соседями.

Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.