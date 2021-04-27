«Россия не является стороной этого конфликта [в Донбассе], и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений Минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», — подчеркнул он.
При этом ранее Песков сообщил, что между сторонами уже начались переговоры в части подготовки встречи президентов России и Украины: по его словам, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак находится в «постоянном контакте» с Офисом президента Украины Владимира Зеленского.