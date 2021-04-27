Единственный правильный шаг для Киева — прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков рассказал о контактах Козака с Офисом Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский При этом ранее Песков сообщил, что между сторонами уже начались переговоры в части подготовки встречи президентов России и Украины: по его словам, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак находится в «постоянном контакте» с Офисом президента Украины Владимира Зеленского.