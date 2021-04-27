«Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По информации Минфина, совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
Этот выпуск стал первым публичным выпуском еврооблигаций в этом году.
В то же время большую часть плана Министерство финансов рассчитывает выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров.
По данным НБУ, в 2021 году Украина должна выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов — основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов — проценты.