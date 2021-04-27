Министерство финансов Украины объявило о ценообразовании нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,250 млрд долларов с погашением в 2029 году. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Минфина

«Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Минфин объяснил, почему Украина осталась без денег от МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Этот выпуск стал первым публичным выпуском еврооблигаций в этом году.

В то же время большую часть плана Министерство финансов рассчитывает выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров.

По данным НБУ, в 2021 году Украина должна выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов — основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов — проценты.