Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Польшу 3 мая. Об этом сообщила 26 апреля пресс-служба президента Польши

Польша упрощает трудоустройство иностранцев © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Кшиштофа Щерского с советником по иностранным делам президента Украины Игорем Жовквой.

«3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой», — говорится в сообщении.

Визит украинского президента приурочен к празднованию 230-летия принятия Конституции Польши. В свою очередь, Анджей Дуда планирует ответный визит в августе, на День празднования 30-летия независимости Украины.

Дипломаты Польши и Украины также обсудили ситуацию на границе Украины с Россией.

«Техника, наступательные способности остались. Мы имеем дело с умеренной степенью вывода войск. Украинская сторона оценивает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации», — заявил Щерский после беседы с Жовквой.

Кроме того, стороны обсудили тему председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году. Польша пообещала убеждать членов НАТО и ЕС открыть и развивать отношения с Украиной.