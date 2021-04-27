Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, кто первым поздравил его с победой в чемпионате Украины сезона 2020/21. Об этом на днях сообщил YouTube-канал «Великий футбол»

Футболисты киевского «Динамо» разгромили «Львов» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Суркис признался, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов первым поздравил его с завоеванием командой золота премьер-лиги. Президент «бело-синих» подчеркнул, что сегодня «принципиальные соперники нуждаются друг в друге».

«Ринат Леонидович меня поздравил первым. Я не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок с теплыми пожеланиями… Нет киевского "Динамо" — нет донецкого "Шахтера". Нет "Шахтера" — нет "Динамо". Сегодня у нас в Украине осталось два клуба, которые могут вести конкурентоспособную битву в еврокубках», — заявил Суркис.

Он охарактеризовал Ахметова как «мудрого и умного человека», который понимает, как зарабатывать и тратить деньги и как создавать большие команды.

«Динамо» стало чемпионом Украины впервые за пять лет. Четыре предыдущих сезона титул выигрывал «Шахтер».