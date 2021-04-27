Матч должен был пройти 13 мая на Тернопольском городском стадионе, который переименовали в честь главнокомандующего УПА* Романа Шухевича.
«После полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" — "Динамо" стало понятно, что Тернопольский стадион не может обеспечить не только соблюдение карантинных норм зрителями на трибунах и около стадионной территории, но и в целом безопасность этих зрителей на стадионе им. Шухевича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос безопасности проведения финального матча «Заря» — «Динамо» со зрителями решится на специальном совещании местных властей. Если он не будет решен, то игра будет перенесена.
Ранее директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс после переименования стадиона в честь Шухевича обратился в ФИФА с требованием запретить проведение матчей на этой арене.
На сегодняшний день Тернопольская область находится в «оранжевой» зоне карантина, которая свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.
В прошлом году финал Кубка Украины также перенесли из Тернополя во Львов. Такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.
* Организация запрещена в РФ