Украинская ассоциация футбола (УАФ) может отобрать у Тернополя право провести финал Кубка Украины, в котором встретятся столичное «Динамо» и луганская «Заря». Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал «Тайны футбола»

Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов © CC0, Pixabay Романа Шухевича.

«После полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" — "Динамо" стало понятно, что Тернопольский стадион не может обеспечить не только соблюдение карантинных норм зрителями на трибунах и около стадионной территории, но и в целом безопасность этих зрителей на стадионе им. Шухевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос безопасности проведения финального матча «Заря» — «Динамо» со зрителями решится на специальном совещании местных властей. Если он не будет решен, то игра будет перенесена.

Ранее директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс после переименования стадиона в честь Шухевича обратился в ФИФА с требованием запретить проведение матчей на этой арене.

На сегодняшний день Тернопольская область находится в «оранжевой» зоне карантина, которая свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.

В прошлом году финал Кубка Украины также перенесли из Тернополя во Львов. Такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.

* Организация запрещена в РФ