«Жёсткие задержания предпринимателей в Киеве в районе Дарницкой площади на улице Регенераторной из-за демонтажа МАФов», — сообщает PavlovskyNews в Telegram.
В частности, ларьки убирают рядом с большим престижным жилым комплексом «Комфорт Таун». Ряд ларьков местные называли «стометровкой».
Борьбу с МАФами мэр Киева Виталий Кличко начал сразу после того, как стал главой города. В частности, от ларьков был быстро очищен центр города и многие подземные переходы, которые в том числе ведут ко входу в метро.