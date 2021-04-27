Правоохранители в Киеве задерживают владельцев и торговцев ларьков и маленьких магазинов, которые на Украине принято называть малыми архитектурными формами (МАФ), которые мешают их демонтажу. Об этом 27 апреля пишут украинские СМИ

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