Каждый четвертый украинец не против переехать в другую страну. Такие данные 26 апреля привела платформа LibertyReport.ai, которая провела соцопрос среди граждан

Более 5 млн украинцев хотят уехать за границу на заработки – опрос © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк уехать из Украины хотят примерно 23% населения. Причем число женщин и мужчин, желающих покинуть родину, примерно одинаково: 24% мужчин и 22% женщин.

Если говорить о географическом распределении респондентов, которые хотят сменить страну проживания, то здесь также все почти однородно: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.

Отличаются показатели в разных возрастных группах: в возрасте 18-29 лет — это 30% опрошенных, в возрасте 30-44 года — 29%, в возрасте 45-59 лет — 28%, а вот в возрасте 60+ — лишь 8%.

Помимо взрослых граждан сотрудники компании опросили также 200 подростков 14-17 лет. Среди подрастающего поколения покинуть Украину хочет каждый третий. В этой категории опрошенных положительно ответили 38% юношей и 31% девушек.