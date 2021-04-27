Согласно данным следствия, спецслужбы РФ действовали с помощью жителя Запорожья. Через интернет он будто бы получил от гражданина России предложение по конфиденциальному сотрудничеству.
«Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы», — говорится в сообщении.
В частности, мужчина якобы должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем госучреждений и органов местного самоуправления.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители будто бы изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения и переписку с якобы кураторами РФ.
Организатору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.