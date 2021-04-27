Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) считают, что не дали якобы спецслужбам РФ с помощью жителя Запорожья осуществить вирусную атаку на государственные органы страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своем сайте 27 апреля

Согласно данным следствия, спецслужбы РФ действовали с помощью жителя Запорожья. Через интернет он будто бы получил от гражданина России предложение по конфиденциальному сотрудничеству.

«Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы», — говорится в сообщении.

Кличко заявил о хакерской атаке на сайт горсовета Киева © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

В ходе проведенных следственных действий правоохранители будто бы изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения и переписку с якобы кураторами РФ.

Организатору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.