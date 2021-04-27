Судно «Академик Черский» присоединилось к укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом 27 апреля сообщила компания Nord Stream 2 AG

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — говорится в сообщении.

Россия уверена, что «Северный поток-2» будет достроен - Новак © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По данным Nord Stream AG, на 31 марта газопровод был готов на 95%, оставалось уложить 121 километр.

Ранее, в конце марта, «Фортуна» подверглась ряду мешающих работам атак с использованием рыболовецких судов, военных кораблей, подлодок и самолетов.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ.