«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — говорится в сообщении.
При этом баржа «Фортуна» продолжает укладку труб газопровода, отметили в компании-операторе.
По данным Nord Stream AG, на 31 марта газопровод был готов на 95%, оставалось уложить 121 километр.
Ранее, в конце марта, «Фортуна» подверглась ряду мешающих работам атак с использованием рыболовецких судов, военных кораблей, подлодок и самолетов.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ.